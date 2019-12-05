В поисках Джульетты – такова на сей раз тема 47-го календаря Pirelli на 2020 год, который представили в итальянской Вероне. Для него фэшн-фотограф Паоло Роверси попросил девять звезд мирового уровня создать и представить свою версию образа главной героини трагедии Шекспира.

"В поисках Джульетты" – такова на сей раз тема 47-го календаря Pirelli на 2020 год, который представили в итальянской Вероне – городе, где и разворачивались страсти, описанные в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".Для него фэшн-фотограф Паоло Роверси попросил девять звезд мирового уровня создать и представить свою версию образа Джульетты, пишет Evening Standard.Для календаря позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Индия Мур, Розалия, Мия Гот, Яра Шахиди, Крис Ли и Стелла Роверси.Svelati gli scatti del nuovo calendario @Pirelli by Paolo Roversi. Tra le protagoniste, nei panni di Giulietta, Kristen Stewart, Yara Shadidi, Claire Foy