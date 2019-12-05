Курс рубля укрепляется к доллару и евро на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Так, черное золото марки Brent достигло отметки в 63,00 доллара за баррель. По данным издания Эксперт Online, ..

Курс рубля укрепляется к доллару и евро на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Так, "черное золото" марки Brent достигло отметки в 63,00 доллара за баррель.По данным издания "Эксперт Online", сделал крутой разворот к основным резервным мировым валютам. Уточняется, на это повлияли в том числе слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего, что пока он не решил, будет ли вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2", или нет.Так, согласно свежим данным курс доллара составил 64,19 рубля, евро торговался по 70,82 рубля.