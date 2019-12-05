14 декабря в Государственном Кремлевском дворце
состоится Грандиозное шоу – Церемония награждения победителей конкурса МАРКА №
1 в РОССИИ-2019.
14 декабря в Государственном Кремлевском дворце
состоится Грандиозное шоу – Церемония награждения победителей конкурса МАРКА №
1 в РОССИИ-2019.
Победителей конкурса выбрали сами российские
потребители. Сотни тысяч простых покупателей заполнили анкеты, размещенные в
общенациональных газетах и на самых популярных сайтах.
В анкетах был всего один
вопрос: назовите самую лучшую марку в предложенных категориях товаров. Названия
марок товаров люди вписывают самостоятельно – соответственно, ими становятся
первые вспоминаемые марки.
Перед зрителями и победителями Премии выступят звезды
российской эстрады со своими лучшими хитами: ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ, ПОЛИНА
ГАГАРИНА, СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, ДИАНА АРБЕНИНА, АЛСУ, ARTIK&ASTI, АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА, АЛЕКСАНДР БУЙНОВ,
ГРУППА "ВИА ГРА", ГРУППА "МBAND", АНАСТАСИЯ СПИРИДОНОВА, МАРК ТИШМАН,
ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК, АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ И МАРИЯ ВЕБЕР, НОVЫЕ САМОЦVЕТЫ, ВИКТОР ДОРИН, ТАНЯ ТУЗОВА И ДОКТОР
ШАДСКИЙ, АЛЕКСАНДР ШАЛУНОВ и многие другие!
Гостей предновогоднего шоу ждут многочисленные сюрпризы,
сувениры и конкурсы от признанных народным голосованием МАРОК № 1 в РОССИИ.
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