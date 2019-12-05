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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-laureatov-premii-marka-№1-v-rossii-nagradyat-v-kremle.html" target="_blank">Лауреатов премии Марка №1 в России наградят в Кремле</a> - 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Грандиозное шоу – Церемония награждения победителей конкурса МАРКА № 1 в РОССИИ-2019.