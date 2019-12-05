После смерти легендарного артиста Олега Табакова его супруга Марина Зудина резко ограничила свои выходы в свет. Но одно мероприятие она пропустить не смогла.

После смерти легендарного артиста Олега Табакова его супруга Марина Зудина резко ограничила свои выходы в свет. Но одно мероприятие она пропустить не смогла.На днях в столичном отеле "Метрополь" состоялся роскошный ужин известного ювелирного бренда Mercury. Программа вечера была составлена в формате юмористического шоу "Вечерний Ургант". Кстати, ведущим на мероприятии был как раз Иван Ургант.3 Дек 2019 в 10:32 PSTМатериал дополняется