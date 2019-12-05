Мама рэпера Тимати рассказала о непростом периоде своей
жизни. Симона Юнусова потеряла близкого человека.
Мама рэпера Тимати рассказала о непростом периоде своей
жизни. Симона Юнусова потеряла близкого человека.
По словам Симоны, в те времена, когда она переживала развод
с мужем, заболел ее отец. Недуг быстро прогрессировал, поэтому родитель Юнусовой
довольно скоро стал лежачим.
"Это был обычный
понедельник 5 декабря в череде серых и мучительных дней по уходу за тяжело-больным
человеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Он уже почти не говорил– экономил силы, я тоже перестала бодро щебетать,
делая вид, что скоро все наладится. Мы оба понимали, что чудесного исцеления не
произойдет. Он щадил меня и ни разу не назвал болезнь по имени, а я больше не
могла притворяться, я просто очень устала морально и физически", – призналась
Симона Юнусова в личном "Инстаграм".
Из-за свалившихся разом
бед мать Тимати тоже начала терять здоровье – появились психосоматические
заболевания. Тогда Симона не знала, что из-за нервного перенапряжения могут
страдать различные органы и системы организма.
"Частые заболевания
горла, потому, что я не могла выговорить свое отчаяние после развода и
выкричать страх, когда узнала о папиной смертельной болезни. Проблемы с
желудком, потому, что я не была готова отпустить двух самых близких мне людей.
Я пыталась задержать их в своей жизни, вступая в бесполезную схватку с природой",
– продолжила мама
После Симона Юнусова
вспомнила, слова умирающего родителя, которые навсегда отпечатались в ее памяти. Она как
обычно переворачивала папу с боку на бок. Несмотря на то, что сгорающий из-за недуга
мужчина очень исхудал, перекладывать его было крайне тяжело. Тягостные мысли крутились
тогда в голове у женщины.
"Когда ты видишь, что
осталось от твоих когда-то больших и сильных родителей, движения сковывает
ледяной ужас и сил не остается совсем... Я глотала слезы и пыталась
перевернуть... вдруг Папа дотронулся до моей руки, улыбнулся и прошелестел
одними губами-"Потерпи, осталось совсем чуть-чуть...". У меня не было слов ободрения,
все казалось фальшью. Я поцеловала его и вышла из комнаты... Мама отпустила
меня домой принять душ и накормить ужином детей", – добавила Юнусова.
4 Дек 2019 в 11:51 PST
Дома ее застал телефонный
звонок. На том конце провода была мать. Родительница попросила Симону вернуться: "Кажется все.
Приходи...". Юнусова побежала обратно.
"Я это были последние
часы до утра, которые мы провели вместе– Папа, Мама и я... 6 ноября Папа
написал последнее стихотворение к моему Дню Рождения, а 5 декабря, он, как
всегда тихо, чтобы никого не потревожить, закрыл глаза и ушел навсегда..." – поделилась с подписчиками мама .