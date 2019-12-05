Мама рэпера Тимати рассказала о непростом периоде своей жизни. Симона Юнусова потеряла близкого человека.

Мама рэпера Тимати рассказала о непростом периоде своейжизни. Симона Юнусова потеряла близкого человека.По словам Симоны, в те времена, когда она переживала разводс мужем, заболел ее отец. Недуг быстро прогрессировал, поэтому родитель Юнусовойдовольно скоро стал лежачим."Это был обычныйпонедельник 5 декабря в череде серых и мучительных дней по уходу за тяжело-больнымчеловеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Он уже почти не говорил– экономил силы, я тоже перестала бодро щебетать,делая вид, что скоро все наладится. Мы оба понимали, что чудесного исцеления непроизойдет. Он щадил меня и ни разу не назвал болезнь по имени, а я больше немогла притворяться, я просто очень устала морально и физически", – призналасьСимона Юнусова в личном "Инстаграм".Из-за свалившихся разомбед мать Тимати тоже начала терять здоровье – появились психосоматическиезаболевания. Тогда Симона не знала, что из-за нервного перенапряжения могутстрадать различные органы и системы организма."Частые заболеваниягорла, потому, что я не могла выговорить свое отчаяние после развода ивыкричать страх, когда узнала о папиной смертельной болезни. Проблемы сжелудком, потому, что я не была готова отпустить двух самых близких мне людей.Я пыталась задержать их в своей жизни, вступая в бесполезную схватку с природой",– продолжила мамаПосле Симона Юнусовавспомнила, слова умирающего родителя, которые навсегда отпечатались в ее памяти. Она какобычно переворачивала папу с боку на бок. Несмотря на то, что сгорающий из-за недугамужчина очень исхудал, перекладывать его было крайне тяжело. Тягостные мысли крутилисьтогда в голове у женщины."Когда ты видишь, чтоосталось от твоих когда-то больших и сильных родителей, движения сковываетледяной ужас и сил не остается совсем... Я глотала слезы и пыталасьперевернуть... вдруг Папа дотронулся до моей руки, улыбнулся и прошелестелодними губами-"Потерпи, осталось совсем чуть-чуть...". У меня не было слов ободрения,все казалось фальшью. Я поцеловала его и вышла из комнаты... Мама отпустиламеня домой принять душ и накормить ужином детей", – добавила Юнусова.4 Дек 2019 в 11:51 PSTДома ее застал телефонныйзвонок. На том конце провода была мать. Родительница попросила Симону вернуться: "Кажется все.Приходи...". Юнусова побежала обратно."Я это были последниечасы до утра, которые мы провели вместе– Папа, Мама и я... 6 ноября Папанаписал последнее стихотворение к моему Дню Рождения, а 5 декабря, он, каквсегда тихо, чтобы никого не потревожить, закрыл глаза и ушел навсегда..." – поделилась с подписчиками мама .