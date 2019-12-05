Пятнадцатый тур Лиги 1 завершился матчем в Париже. Чемпион Франции Пари Сен-Жермен со счетом 2:0 обыграл Нант.

Пятнадцатый тур Лиги 1 завершился матчем в Париже. Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Нант".Гости оказали серьезное сопротивление чемпиону, продержавшись весь первый тайм. Ворота Альбана Лафона были распечатаны только после перерыва. На 52 минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Анхеля Ди Марии и вывел парижан вперед. На 86 минуте несогласованные действия вратаря и защитника "бретонцев привели к назначению пенальти в ворота гостей. Немйар переиграл Лафона и закрепил победу гостей 2:0."Пари Сен-Жермен" набрал 36 очков и опережает идущий вторым "Марсель" на пять очков. При этом чемпион провел на матч меньше. "Нант" с 23 очками занимает девятое место.