Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания нарушила протокол на встрече с британской королевской семьей. Во время приветствия первая леди США поцеловала герцогиню Корнуольскую Камиллу, пишет Express.Издание отмечает, что Дональд Трамп ограничился рукопожатиями с Камиллой и ее мужем, принцем Чарльзом, отдав дань неписанным правилам поведения. Согласно этим правилам, поцелуи допустимы только между членами королевской семьи.A wonderful visit with the Prince of Wales & Duchess of Cornwall at @ClarenceHouse yesterday. As always, we thank you both for the conversation and friendship. pic.twitter.com/Kdv2SbcUnL— Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019Американский лидер с супругой посетили Кларенс-хаус, вестминстерскую резиденцию британских монархов, 3 декабря. Они задержались там всего на 15 минут, к тому же заставили Чарльза и Камиллу ждать их. Дональд и Мелания Трамп должны были явиться на чай в 17 часов, однако задержались почти на час.Позже президент и первая леди США посетили Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета II принимала лидеров 25 стран-членов НАТО.Внимание журналистов и интернет-пользователей привлек наряд Мелании Трамп, которая выбрала для встречи с британской королевской семьей платье цвета фуксии, туфли в тон и ярко-желтое пальто от Valentino. Некоторые СМИ отмечают, что первая леди США перещеголяла Елизавету II, которая, как правило, выбирает костюмы ярких цветов. В этот раз британская королева была одета в костюм приглушенного зеленого цвета.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от The Royal Family (@theroyalfamily) 3 Дек 2019 в 12:37 PST