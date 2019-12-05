Григорий Лепс рассказал о личной жизни. Певец признался, что мгновенно влюбился, но делать предложение не стал. Тогда инициативу в свои руки взяла его избранница.

Григорий Лепс рассказал о личной жизни. Певец признался, что мгновенно влюбился, но делать предложение не стал. Тогда инициативу в свои руки взяла его избранница.Григорий Лепс отметился на вручении одной из музыкальных премий. Сам он ничего не получил. Не так давно 56-летний певец публично отказался от любых наград в пользу подрастающего поколения артистов. Григорий – редкий гость на мероприятиях. Еще реже его можно встретить с женой Анной. Завидев исполнителя, репортеры засыпали его вопросами о личной жизни.Лепс признался, что супруга покорила его красотой, добротой и честностью. "Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней. Но предложение не делал. Она сама предложила пожениться. Правда, я подумал немножко. Поженились мы где-то через два года после знакомства. В наших отношениях до сих пор есть искра, семья для меня – все", – заявил певец.В этом браке родились дочери Ева и Николь, а также сын Иван. "Дети себя пока достойно ведут. Будут плохо вести, я им бошки поотрываю", – пошутил исполнитель. Он заверил, что спокойно отнесется к тому, если дочери приведут в дом небогатых избранников: "Когда я первый раз женился, у меня даже штанов лишних не было. Если дочери выберут простых парней, буду помогать. Я и так всем помогаю, поскольку дети сами пока мало что понимают во взрослой жизни".3 Дек 2019 в 2:30 PSTдобавил, что ему для счастья не нужно много денег. "Одному человеку ничего не надо: стакан воды и свобода. Семья большая, трат много, поэтому сложно сказать. Вот и в новогоднюю ночь буду работать. От нового года жду побольше работы, денег, и чтобы голос не подводил", – цитирует артиста .