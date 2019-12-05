Григорий Лепс рассказал о личной жизни. Певец признался, что мгновенно влюбился, но вот делать предложение не стал. И тогда инициативу в свои руки взяла его избранница.

Григорий Лепс рассказал о личной жизни. Певец признался, что мгновенно влюбился, но вот делать предложение не стал. И тогда инициативу в свои руки взяла его избранница.56-летний Григорий Лепс отметился на вручении одной из музыкальных премий. Впрочем, певец сам ничего не получил. Не так давно артист публично отказался от любых наград в пользу подрастающего поколения артистов.3 Дек 2019 в 2:30 PSTМатериал дополняется