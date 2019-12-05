Мужчина скончался во время собеседования при приеме на работу. Трагический случай произошел в китайском городе Ханчжоу. По данным Lenta.ru, 36-летний кандидат отвечал на вопросы интервьюера и ..

Мужчина скончался во время собеседования при приеме на работу. Трагический случай произошел в китайском городе Ханчжоу.По данным Lenta.ru, 36-летний кандидат отвечал на вопросы интервьюера и неожиданно почувствовал себя плохо. Внезапно мужчина потерял сознание и упал на стол. Его экстренно доставили в ближайшую больницу.К сожалению, врачам не удалось спасти мужчину. Он умер от остановки сердца.