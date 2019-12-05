На месте пожара, который произошел на территории нефтеперекачивающей станции Транснефти в Альметьевском районе Татарстана, обнаружен погибший. Кроме того, спасатели ведут поиск пропавших внутри резервуара.

На месте пожара, который произошел на территории нефтеперекачивающей станции "Транснефти" в Альметьевском районе Татарстана, обнаружен погибший. Кроме того, спасатели ведут поиск пропавших внутри резервуара.В пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Татарстан рассказали, что в 21:33 по московскому времени на месте инцидента обнаружено тело мужчины. Также ведутся поиски пропавших людей. Они осложняются тем, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших, сообщает "Интерфакс".Инцидент произошел в среду, 4 декабря. В 13:24 по московскому времени пожарные потушили огонь внутри неэксплуатируемого резервуара НПС "Калейкино". По словам пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина, воспламенение не повлияло на процесс перекачки нефти. Во время происшествия пропали несколько рабочих фирмы-подрядчика. Сотрудники проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара, объем которого составляет 20 тысяч кубических метров.