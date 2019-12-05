Инспекторы ОГИБДД УВД по ВАО задержали 48-летнего жителя столицы по подозрению в мелком взяточничестве.

Инспекторы ОГИБДД УВД по ВАО задержали 48-летнего жителя столицы по подозрению в мелком взяточничестве.Сотрудниками Госавтоинспекции на шоссе Энтузиастов был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 28-летний приезжий. В ходе проверки документов сотрудниками полиции было установлено, что мужчина управляет автомобилем без водительского удостоверения.Знакомый водителя предложил должностному лицу денежные средства за несоставление в отношении нарушителя протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.7 КРФ об АП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Инспектор предупредил мужчину о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако тот попытался передать деньги в размере 5 тысяч рублей, после чего был задержан.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО8 (495) 965-29-73