Неудачно брошенная фраза спровоцировала скандал вокруг певицы Лаймы Вайкуле. Представителям звезды пришлось оправдываться.

Неудачно брошенная фраза спровоцировала скандал вокругпевицы Лаймы Вайкуле. Представителям звезды пришлось оправдываться.Лайма Вайкуле стала Лауреатом премии "Золотойграммофон". Артистке вручили статуэтку за "вклад в отечественнуюмузыку". Получая награду артистка отметила, что зрители в зале немного вялые."Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегоднямне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим,как будто пепельницу мне дали", – процитировал шутку Лаймы Вайкуле латвийскийпортал Delfi.Отметим, что замечание звезды подействовало. Зал немного оживился.Между тем в СМИ появилась информация, что знаменитость обиделасьна Россиян. Якобы артистке не понравилось, что ее не поприветствовали овациями.Менеджер звезды поспешил опровергнуть новости о недовольстве. Андрей Латковский в беседе с сообщил, что "ничегоособенного не произошло", а прием в России был "хорошим".8 Апр 2019 в 1:15 PDTНесмотря на оперативный комментарий директора певицы, в Сетиразгорелся крупный скандал. Россияне ответили на "обиду" . Интернет-обывателипорекомендовали латвийской звезде петь дома или в более "дружественных"государствах. Артистку погнали прочь. Ее "отправили" с концертами в Юрмалу, там звезда проживаетпостоянно, в США и на Украину.