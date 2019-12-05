Неудачно брошенная фраза спровоцировала скандал вокруг
певицы Лаймы Вайкуле. Представителям звезды пришлось оправдываться.
Неудачно брошенная фраза спровоцировала скандал вокруг
певицы Лаймы Вайкуле. Представителям звезды пришлось оправдываться.
Лайма Вайкуле стала Лауреатом премии "Золотой
граммофон". Артистке вручили статуэтку за "вклад в отечественную
музыку". Получая награду артистка отметила, что зрители в зале немного вялые.
"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня
мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим,
как будто пепельницу мне дали", – процитировал шутку Лаймы Вайкуле латвийский
портал Delfi.
Отметим, что замечание звезды подействовало. Зал немного оживился.
Между тем в СМИ появилась информация, что знаменитость обиделась
на Россиян. Якобы артистке не понравилось, что ее не поприветствовали овациями.
Менеджер звезды поспешил опровергнуть новости о недовольстве
. Андрей Латковский в беседе с сообщил, что "ничего
особенного не произошло", а прием в России был "хорошим".
8 Апр 2019 в 1:15 PDT
Несмотря на оперативный комментарий директора певицы, в Сети
разгорелся крупный скандал. Россияне ответили на "обиду" . Интернет-обыватели
порекомендовали латвийской звезде петь дома или в более "дружественных"
государствах. Артистку погнали прочь. Ее "отправили" с концертами в Юрмалу, там звезда проживает
постоянно, в США и на Украину.