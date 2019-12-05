Терроризм представляет постоянную опасность для всех, считают главы стран Североатлантического альянса, а агрессивные действия России угрожают европейской безопасности, говорится в итоговом заявлении после саммита НАТО в Лондоне.

Терроризм представляет постоянную опасность для всех, считают главы стран Североатлантического альянса, а агрессивные действия России угрожают европейской безопасности, говорится в итоговом заявлении после саммита НАТО в Лондоне.Среди других угроз, пишет агентство ТАСС, упоминаются кибератаки, международные конфликты, гибридные нападения и миграция.Кроме того, страны альянса продолжат наращивать расходы на оборону, чтобы достигнуть планки 2% от внутреннего валового продукта. При этом 20% военного бюджета направят на новые возможности и увеличение сил, участвующих в операциях и миссиях.