В Сети появилось видео с новогоднего шоу SnowПати-5 на стадионе ВТБ Арена Динамо. Среди прочих в нем принял участие Егор Крид.

В Сети появилось видео с новогоднего шоу "SnowПати-5" на стадионе "ВТБ Арена Динамо". Среди прочих в нем принял участие Егор Крид.Во время выступления певца насцену забралась его поклонница. К слову, девушка делает это не впервые. Фанатка принялась подпевать Егору Криду и пританцовывать. После исполнениякомпозиции артист спросил, что она от него хочет."Хотела сказать спасибо зато, что я люблю тебя", – призналась та. Атакованный поклонницей не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.