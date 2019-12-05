В Сети появилось видео с новогоднего шоу SnowПати-5 на стадионе ВТБ Арена Динамо. Среди прочих в нем принял участие Егор Крид.
В Сети появилось видео с новогоднего шоу "SnowПати-5" на стадионе "ВТБ Арена Динамо". Среди прочих в нем принял участие Егор Крид.
Во время выступления певца на
сцену забралась его поклонница. К слову, девушка делает это не впервые. Фанатка принялась подпевать Егору Криду и пританцовывать. После исполнения
композиции артист спросил, что она от него хочет.
"Хотела сказать спасибо за
то, что я люблю тебя", – призналась та. Атакованный поклонницей не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.