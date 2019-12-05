Российская спортсменка упала с высоты восемь метров на соревнованиях в Риге. Инцидент попал в объектив камеры.

Российская спортсменка упала с высоты восемь метров на соревнованиях в Риге. Инцидент попал в объектив камеры.ЧП произошло на соревнованиях Second International Air Athletics Championship. На обнародованных кадрах видно, как спортсменка выполняет сложный номер на полотнах, но в определенный момент срывается и падает на маты.По данным , медики оперативно приехали и оказали девушке помощь. Спортсменку доставили в больницу, где экстренно прооперировали. У нее диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга, нарушение работы органов малого таза, а также отсутствие чувствительности в ногах.