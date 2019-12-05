В преддверии переговоров лидер стран нормандской четверки в Париже Петр Порошенко, вместе с примкнувшими к нему Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком, пообещали устроить новый Майдан в Киеве. Однако денег на то, чтобы организовать по настоящему массовые беспорядки у них нет, уверены эксперты.

В преддверии переговоров лидер стран нормандской четверки в Париже Петр Порошенко, вместе с примкнувшими к нему Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком, пообещали устроить новый Майдан в Киеве. Однако денег на то, чтобы организовать по настоящему массовые беспорядки у них нет, уверены эксперты.Согласно оценкам специалистов, возглавивший Украину в самые суровые для страны годы, Петр Порошенко за годы своего президентства из мультимиллионера превратился в миллиардера. Однако тратить свои деньги на то, чтобы захватить власть в стране еще раз, он, судя по всему, не собирается.А без них организовать новый Майдан, которым оппозиция угрожает действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей в нормандском формате в Париже, у него явно не выйдет. "Думаю, что массовку они проплатят, но не осилят финансово более десяти тысяч человек, так как каких-либо спонсоров нет", – цитирует президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.Без оплаты, уверен он, на улицы никто не выйдет. "Во-первых, эта тема никого не интересует, во-вторых, эти ребята хоть и пытаются остаться у власти, но популярность их очень слаба", – уверен эксперт.Если же деньги найдутся, то шансы собрать огромную толпу появятся даже у Петра Порошенко, с треском проигравшего на выборах Владимиру Зеленскому и растерявшего всю свою поддержку. "Майдан – это же шоу. Есть люди, которые этим на жизнь зарабатывают и не скрывают", – подчеркнул Александр Охрименко. Он добавил, что цена участия колеблется от 300 до 500 гривен в сутки, однако готовность людей за такие деньги участвовать в беспорядках не исчезает.