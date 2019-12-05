Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к комитету конгресса по судебным делам с просьбой подготовить документы для объявления импичмента Дональду Трампу. Даже если американскому лидеру удастся отбить эту атаку, полностью его проблемы это не решит, уверены эксперты.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к комитету конгресса по судебным делам с просьбой подготовить документы для объявления импичмента Дональду Трампу. Даже если американскому лидеру удастся отбить эту атаку, полностью его проблемы это не решит, уверены эксперты.Нэнси Пелоси обвинила Доналда Трампа в том, что тот якобы пытается "подорвать выборы". В чем конкретно это проявляется, она не уточнила, однако подчеркнула, что это обстоятельство заставляет более активно предпринимать шаги для отстранения политика от должности главы государства."Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать", – заявила спикер палаты представителей США. Она добавила, что американский лидер превысил свои полномочия и подорвал национальную безопасность страны, передает РИА Новости. Она намекнула, что те политики, которые не поддерживают ее позицию, фактически помогают Дональду Трампу быть выше закона и нарушать конституцию."На кону наша демократия", – обратилась Нэнси Пелоси к американцам в своем телеобращении.Тем временем российский предприниматель Виктор Бут, которому пришлось изучить жизнь в США с ее изнаночной стороны, не сомневается, что Дональда Трампа ждут и другие проблемы. Даже если ему удастся отбить очередную атаку демократов и даже победить на выборах, президента могут сместить в ходе переворота.Виктор Бут заметил, что за прошедшие годы американские спецслужбы до блеска отточили технологии цветных революций в других странах, передает "". Может статься так, что они решатся применить их и на своей территории. По крайней мере история с попыткой объявить Дональду Трампу импичмент показывает – грязные технологии американцы уже не стесняются применять друг против друга.