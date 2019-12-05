За 25 лет во главе государства Александр Лукашенко в глазах многих белорусов превратился в бессменного лидера республики. Сам Батька жалуется на кадровый голод: дескать, некому доверить бразды правления. Интересный случай произошел на недавнем совещании с активом Минской области.

За 25 лет во главе государства Александр Лукашенко в глазах многих белорусов превратился в бессменного лидера республики. Сам Батька жалуется на кадровый голод: дескать, некому доверить бразды правления. Интересный случай произошел на недавнем совещании с активом Минской области.У главы государства состоялся любопытный диалог сруководителем его администрации Натальей Кочановой. По словам президента, нанынешнее поколение белорусских руководителей "уже много ненагрузишь". "Будем передавать молодым, да?" – обратилсяАлександр Лукашенко к депутату Минского облсовета Николаю Радоману.Президент обмолвился, что ищет человека, которому мог быдоверить тяжелую и ответственную президентскую работу. " Кочановойспрашиваю: "Где резерв на президента? Где резерв?" Она молчит", – заявилЛукашенко.Кочанова парировала, что таких людей нет. "А надо.Надо, чтобы страну отдать", – приводит слова президента портал"Белорусский партизан".Лукашенко с Колей на саммите ШОС в Китае. Ну точно преемника готовят. Во всех поездках в первых рядах с другими президентами сидит— РБ головного мозга (@belamova)Разговоры о преемнике активизировались в прошломгоду. Поговаривали, что белорусский лидер объявит об отставке до конца года. Нопокидать уютное президентское кресло он явно не намерен. Батька намерен принятьучастие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. В случаепобеды на посту главы государства он проведет 30 лет.Между тем эксперты уже рассуждают о будущем транзите властив республике. По мнению политолога Ольги Абрамовой, передачи полномочий пройдетпо казахстанскому сценарию: покинет президентский пост, но сохранитрычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику.