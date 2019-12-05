За 25 лет во главе государства Александр Лукашенко в глазах многих белорусов превратился в бессменного лидера республики. Сам Батька жалуется на кадровый голод: дескать, некому доверить бразды правления. Интересный случай произошел на недавнем совещании с активом Минской области.
За 25 лет во главе государства Александр Лукашенко в глазах многих белорусов превратился в бессменного лидера республики. Сам Батька жалуется на кадровый голод: дескать, некому доверить бразды правления. Интересный случай произошел на недавнем совещании с активом Минской области.
У главы государства состоялся любопытный диалог с
руководителем его администрации Натальей Кочановой. По словам президента, на
нынешнее поколение белорусских руководителей "уже много не
нагрузишь". "Будем передавать молодым, да?" – обратился
Александр Лукашенко к депутату Минского облсовета Николаю Радоману.
Президент обмолвился, что ищет человека, которому мог бы
доверить тяжелую и ответственную президентскую работу. " Кочановой
спрашиваю: "Где резерв на президента? Где резерв?" Она молчит", – заявил
Лукашенко.
Кочанова парировала, что таких людей нет. "А надо.
Надо, чтобы страну отдать", – приводит слова президента портал
"Белорусский партизан".
Лукашенко с Колей на саммите ШОС в Китае. Ну точно преемника готовят. Во всех поездках в первых рядах с другими президентами сидит
— РБ головного мозга (@belamova)
Разговоры о преемнике активизировались в прошлом
году. Поговаривали, что белорусский лидер объявит об отставке до конца года. Но
покидать уютное президентское кресло он явно не намерен. Батька намерен принять
участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. В случае
победы на посту главы государства он проведет 30 лет.
Между тем эксперты уже рассуждают о будущем транзите власти
в республике. По мнению политолога Ольги Абрамовой, передачи полномочий пройдет
по казахстанскому сценарию: покинет президентский пост, но сохранит
рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику.