Накануне, 4 декабря, стало известно, что Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Модель дала откровенное интервью и показала новые свадебные фото.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Модель дала откровенное интервью и показала новые свадебные фото.Виктория Лопырева наконец прокомментировала появившуюся в ряде СМИ информацию о собственной свадьбе. Модель подтвердила, что она действительно стала женой, однако когда именно это случилось она не уточнила. Зато белокурая красавица поделилась с многочисленными поклонниками фотографиями, сделанными во время бракосочетания.5 Дек 2019 в 12:51 PSTМатериал дополняется