По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москву на 1 июля 2019 года составил 247,6 миллиарда долларов.

На сегодняшний день на Москву приходится половина прямых иностранных инвестиций России. Крупнейшими инвесторами столицы являются такие страны, как Германия, Финляндия, Франция, Италия, Австрия. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость, — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В городе довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий.Если говорить об иностранных инвесторах, локализовавших свои производства в Москве в этом году, то в марте в индустриальном парке “Индиго” открылся первый в России завод немецкого концерна KSB по производству насосов. Предприятие оборудовано станками в основном российского производства. На заводе создано 110 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 750 миллионов рублей, — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.Подобные соглашения между инвестором и публичным партнером представляют собой инструмент промышленной политики. В документе фиксируют экономические и имущественные обязательства инициатора проекта. Инвестиционный контракт предполагает гарантию стабильности налоговых и иных мер поддержки. В числе условий — возврат всех полученных льгот при невыполнении инвестором взятых на себя обязательств.Иностранный бизнес всегда может рассчитывать на различные преференции от Правительства Москвы. Например, для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы, которые снижают региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов, — отметил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.