Звезда программы Давай поженимся! Роза Сябитова рассказала,
как нелегко ей работать с Ларисой Гузеевой. Актриса резка не только с
надоедливыми поклонниками, но и с коллегами.
Звезда программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала,
как нелегко ей работать с Ларисой Гузеевой. Актриса резка не только с
надоедливыми поклонниками, но и с коллегами.
По словам Сябитовой, Гузееву хлебом не корми, а только дай
кого-нибудь задеть за живое. Часто Лариса бывает груба с Розой. Артистка оттачивает
мастерство язвительного комментария на телесвахе.
"В боксе есть особый
снаряд – Человек – груша для бокса (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Его можно
назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас
на программе – я человек – груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева", – рассказала
в личном "Инстаграм".
Также звезда показала
нарезку разных выпусков шоу "Давай поженимся!". В ролике Лариса Гузеева обидно
подшучивает над соведущей, а иногда даже обзывает. Например, Гузеева назвала коллегу "глухой тетерей" и обещала, что "убьет ее".
"Я крупная, но и
жирнее есть, чем я. И хабалистей", – сказала актриса, намекнув на сидящую
рядом телесваху. После вопросительно недоумевающего взгляда Розы Лариса
продолжила: "Да не ты! Что ты плачешься, сидишь".
Отметим, что
зла на соведущую не держит. "Я не обижаюсь, потому что она это делает с
искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!" – написала телесваха. Стоит
добавить, что вне работы знаменитость не общаются.