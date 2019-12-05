Звезда программы Давай поженимся! Роза Сябитова рассказала, как нелегко ей работать с Ларисой Гузеевой. Актриса резка не только с надоедливыми поклонниками, но и с коллегами.

Звезда программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала,как нелегко ей работать с Ларисой Гузеевой. Актриса резка не только снадоедливыми поклонниками, но и с коллегами.По словам Сябитовой, Гузееву хлебом не корми, а только дайкого-нибудь задеть за живое. Часто Лариса бывает груба с Розой. Артистка оттачиваетмастерство язвительного комментария на телесвахе."В боксе есть особыйснаряд – Человек – груша для бокса (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Его можноназвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У насна программе – я человек – груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева", – рассказалав личном "Инстаграм".Также звезда показаланарезку разных выпусков шоу "Давай поженимся!". В ролике Лариса Гузеева обидноподшучивает над соведущей, а иногда даже обзывает. Например, Гузеева назвала коллегу "глухой тетерей" и обещала, что "убьет ее"."Я крупная, но ижирнее есть, чем я. И хабалистей", – сказала актриса, намекнув на сидящуюрядом телесваху. После вопросительно недоумевающего взгляда Розы Ларисапродолжила: "Да не ты! Что ты плачешься, сидишь".Отметим, чтозла на соведущую не держит. "Я не обижаюсь, потому что она это делает сискренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!" – написала телесваха. Стоитдобавить, что вне работы знаменитость не общаются.