ООН сегодня обратилась к Киеву с призывом расследовать случаи грабежей, совершенных украинскими силовиками в Донбассе. В заявлении управления ООН по правам человека упоминаются сообщения об ограблениях и кражах, от которых пострадали мирные жители подконтрольных Киеву территорий, а также о незаконном использовании их жилья в военных целях.

ООН сегодня обратилась к Киеву с призывом расследовать случаи грабежей, совершенных украинскими силовиками в Донбассе. В заявлении управления ООН по правам человека упоминаются сообщения об ограблениях и кражах, от которых пострадали мирные жители подконтрольных Киеву территорий, а также о незаконном использовании их жилья в военных целях. Впрочем, украинские спецслужбы сейчас предпочитают вести другие расследования. Так, сегодня они нагрянули с обысками к депутатам Рады, причем как раз тем, кто громче других выступает за соблюдение прав населения Донбасса.Два десятка крепких мужчин, многие в военной форме: бронежилет, каска — входят в здание, где находится офис главы оппозиционной платформы "За Жизнь" Виктора Медведчука. Внутрь не пускают ни журналистов, ни народных депутатов партии."Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди СБУ — похоже, они проводят какие-то следственные действия в этом офисе", — говорит депутат депутат Рады Ренат Кузьмин.Формальной причиной названы следственные действия в отношении организации, которая обеспечивает охрану офиса, однако депутаты считают, цели у Службы безопасности — политические."Все это очень похоже на месть со стороны СБУ за обращение, которое депутаты оппозиционной платформы "За Жизнь" направили в государственное бюро расследований. В этом обращении оппозиционные депутаты потребовали возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые по информации, опубликованной в СМИ, осуществляют незаконную слежку", — говорит Кузьмин.Другая версия приход — людей с автоматами связана с предстоящим нормандским Саммитом во Франции, на котором будет обсуждаться Украинский вопрос, а также выполнение минских договоренностей."Мы считаем, что такие действия прямо перед саммитом во Франции — является таким давлением на нашу политическую силу", — сказал депутат Рады Виктор Черный.Переговоры в нормандском формате должны состояться уже 9 декабря — в следующий понедельник, там и встретятся Владимир Путин и Владимир Зеленский. В преддверии переговоров украинские политики один за другим дают советы Зеленскому, как себя вести с российским президентом. Накануне лидеры трех партий Верховной рады Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук составили целый список "Красных линий", за которые, по их мнению, не должен выходить украинский президент. Все вместе вышли к трибуне Верховной рады. Порошенко на правах бывшего президента показывал пальцем, где кому стоять."Заявляем о необходимости соблюдения принципиальных позиций – "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", — заявил депутат Рады Андрей Парубий.Среди требований — недопущение выборов на территориях ЛНР и ДНР, недопущение смены европейского и евроатлантического курса. В противном случае депутаты грозят Зеленскому новым майданом. Сам украинский президент перед нормандской встречей выглядит взволнованным. Отвечает даже на звонки с неизвестных телефонов. Сегодня неожиданно для себя услышал в трубке нашу Ольгу Скабееву.Сегодня Зеленский встречался с премьер министром Швеции Стефаном Левеном. В преддверии переговоров с российским президентом Зеленский и Левен снова говорили о санкциях в отношении Москвы."Бесспорно, что Украина и украинский президент — господин Зеленский готовы делать что-то конкретное, сейчас настало время для России понести ответственность", — сказал Левен.Изменится ли риторика украинской стороны на переговорах, станет ясно совсем скоро. До встречи в нормандском формате — всего 5 дней.