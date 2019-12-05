Фигуристка Александра Трусова поразила фанатов новым трюком. 15-летняя спортсменка исполнила сложнейший четверной прыжок.

Фигуристка Александра Трусова поразила фанатов новым трюком. 15-летняя спортсменка исполнила сложнейший четверной прыжок.На видео хорошо видно, что Александра долго готовится перед тем, как выполнить сложный элемент. Сперва она кружит по арене, а после прыгает и под зрительские овации чисто выходит из трюка. Подобное назвали предшествующим событием перед важным историческим моментом.Как сообщает , поклонники пришли в восторг от того, как легко у Александры получилось выполнить прыжок. Многие в комментариях отметили, что девочка невероятно талантлива и ее ждет большое будущее в фигурном катании."Ну просто ракета!", "Ой, мамочки! Сашка, что ты с нами делаешь? Боженька, храни эту девочку!", "Так легко прыгнула… Просто нереально крутая Саша", "Новый год так не жду, как выступление любимых тутберят", – высказались комментаторы.