В эфире телеканала Звезда было показано уникальное видео с ядерным чемоданчиком президента России Владимира Путина. Устройство впервые было снято в раскрытом виде.

В эфире телеканала "Звезда" было показано уникальное видео с ядерным чемоданчиком президента России Владимира Путина. Устройство впервые было снято в раскрытом виде.Об устройстве агрегата, который успел стать самостоятельным героем современного фольклора и городских легенд, рассказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров. Несмотря на то, что народная молва плотно связывает ядерный чемоданчик с фигурой главы государства, хранит его военный офицер, обратил внимание журналист. Впрочем, в его обязанности входит круглосуточно быть поблизости от Верховного главнокомандующего.Важной составляющей устройства является уникальная флеш-карта. Она выступает в роли одного из ключей, необходимых для разблокировки полного функционала ядерного чемоданчика. Обращает на себя внимание и сама кнопка пуск. Вопреки сложившимся у людей представлению, она белого, а не красного цвета.Показанному в программе чемоданчику 50 лет. Однако, как отметили пользователи Сети, вряд ли тот аппарат, который находится во владении Владимира Путина, принципиально от него отличается, поскольку в таком деле надежность конструкции ставится куда выше нововведений.