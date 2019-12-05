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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-pavel-priluchnyj-posle-podtverzhdeniya-romana-s-darej-moroz-lyubov-delaet-cheloveka-slabym.html" target="_blank">Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым</a> - Вышло в свет новое интервью с Павлом Прилучным. Популярный актер рассказал о работе и объяснил, почему считает, что женщина отвлекает.