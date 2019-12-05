Вдова популярного шансонье Михаила Круга – Ирина вновь порадовала публику эффектным нарядом. Ее пикантное декольте свело с ума поклонников.

Вдова популярного шансонье Михаила Круга – Ирина вновь порадовала публику эффектным нарядом. Ее пикантное декольте свело с ума поклонников.Мало кто может похвастаться столь же хорошей фигурой в свои 43, как Ирина. Женщина следит за собой, регулярно занимается в зале, а по сему неудивительно, что имеет подтянутое тело. Кроме того, вдову Круга знают как одну из икон стиля в современном российском медиа-пространстве.Сейчас женщина активно гастролирует с концертами. По всей видимости, творчество Михаила так повлияло на его супругу, что та и сама, не долго мешкая, решила демонстрировать публике свой вокальный талант. Правда, поклонники приходят не только послушать композиции знаменитости, но и по праву оценить ее красоту. Так в Кремлевском дворце Ирина появилась в золотистом комбинезоне, который выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.Приталенный предмет гардероба выделил линию талии, а глубокое декольте прекрасно дополнило образ светской львицы. Несмотря на то, что обычно плиссировка полнит, на Ирине наряд смотрится действительно по-королевски, что не могли не заметить ее поклонники. Многие звезды отечественной эстрады осыпали вдову Круга комплиментами, а уж обычные пользователи и подавно не смогли пройти мимо такого снимка любимой артистки.4 Дек 2019 в 9:23 PST"Моя 4 летняя доча сказала какая красивая тетя❤❤❤" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Вы мне всегда нравились, но это фото очень красивое, все переплюнуло!!❤️", "Супер🔥 Неземная💐💐💐", "Ириночка, солнышко, моя любимая красавица, самая-самая красивая 👑", – высказались комментаторы под фотографией певицы в социальной сети "Инстаграм".