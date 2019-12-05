Стали известны подробности телефонного разговора российской телеведущей Ольги Скабеевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее анонсировала журналистка в своем аккаунте в социальной сети. В программе 60 минут на телеканале Россия 1 показали подробности.

Стали известны подробности телефонного разговора российской телеведущей Ольги Скабеевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее анонсировала журналистка в своем аккаунте в социальной сети. В программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" показали подробности.Украинский президент не проигнорировал звонок с незнакомого номера. "Вас беспокоит Ольга Скабеева", — начала разговор телеведущая. Зеленский перебил журналистку, предупредив ее, что включена громкая связь. По словам украинского лидера, он всегда "прерывается", когда ему приходят "какие-то звонки", поскольку он думает, "мало ли у кого там что случилось и произошло"."И так, как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", — сообщил Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора. Ольга Скабеева попросила украинского президента уделить ей внимание буквально на секунду, поскольку к нему невозможно прорваться через пресс-службу. Зеленский даже не дослушал до конца слова журналистки и бросил трубку.В эфире программы "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала случившееся: "Вот такой у нас состоялся нормандский формат". При этом телеведущая отметила, что Зеленский "страшно деликатный", "очень приятный в общении человек".Журналистка обратилась к украинскому президенту во время прямого эфира, объяснив ему, что звонила действительно она, и звонок не был розыгрышем. "Мы действительно хотели бы записать с вами интервью. Ваша пресс-служба по каким-то причинам отказывает. Вы осознайте, что мы, разумеется, не агрессоры", — заявила Ольга Скабеева.