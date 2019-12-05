Столичная полиция начала доследственную проверку по факту угроз в адрес сына экс-короля Малайзии и его бывшей супруги Оксаны Воеводиной. Ранее сообщалось, что обладательница титула Мисс Москва 2015 года обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что на телефон ее отца приходят смс от неизвестной женщины, которая настаивает на встрече и предупреждает о грозящей опасности.

Столичная полиция начала доследственную проверку по факту угроз в адрес сына экс-короля Малайзии и его бывшей супруги Оксаны Воеводиной.Ранее сообщалось, что обладательница титула "Мисс Москва" 2015 года обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что на телефон ее отца приходят смс от неизвестной женщины, которая настаивает на встрече и предупреждает о грозящей опасности. Оксана Воеводина согласилась на встречу, но вместо себя отправила подругу, которая записала беседу на диктофон. В записи, переданной в полицию, слышно, как неизвестная говорит об угрозе опасности ребенку из-за ее разногласий с бывшим мужем. Воеводина требует от Мухаммада V алименты порядка 25 тысяч фунтов стерлингов, а также дорогую недвижимость. По словам неизвестной, исключить опасность можно при том условии, что "Мисс Москва" отзовет из суда иск.Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что столичная полиция действительно получила заявление и начала доследственную проверку по нему. Информацию также подтвердил правозащитник Иван Мельников, который оказывает Воеводиной правовую помощь. По его словам, правоохранительные органы оперативно отреагировали на заявление. Мельников рассказал, что в ближайшее время бывшая супруга короля Малайзии будет приглашена в полицию для беседы.Семейное счастье Воеводиной и Мухаммада V было коротким, при этом скандальный шлейф тянется от него до сих пор. Ради красавицы король даже отрекся от престола, у пары родился сын. В настоящее время "Мисс Москва" проживает с ребенком в Подмосковье.