Российский боксер тяжелой весовой категории Александр Поветкин поделился своими целями на свои дальнейшие выступления в боксе. 40-летний россиянин признался, что планирует стать чемпионом мира.

Российский боксер тяжелой весовой категории Александр Поветкин поделился своими целями на свои дальнейшие выступления в боксе. 40-летний россиянин признался, что планирует стать чемпионом мира. Ближайший его соперник – американец Майкл Хантер."У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть его, — цитирует Поветкина ТАСС. – Хантер – достойный соперник. Думаю, что мы покажем хороший бой".Напомним, что Поветкин проведет бой против американца 7 декабря в Саудовской Аравии. Накануне очного поединка боксеров Хантер провел 19 встреч, из которых выиграл 18 (15 – нокаутом). Поветкин же из 37 боев выиграл 35 (24 – нокаутом).