Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил видоизменить трактовку положения вне игры. Президент главной футбольной организации континента выступил с инициативой подвинуть линию оффсайда.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил видоизменить трактовку положения "вне игры". Президент главной футбольной организации континента выступил с инициативой "подвинуть" линию оффсайда."Если у вас длинный нос, то сейчас вы рискуете попасть в оффсайд, — приводит свой довод в пользу изменения правила оффсайда Чеферин, слова которого приводит РИА Новости. – Мы обсудим вопрос с нашим судейским корпусом и вынесем предложение, чтобы допустить оффсайд в 10-20 сантиметров".Кроме того, глава УЕФА критически высказался в отношении главного технического нововведения в футболе – системы видео-ассистента. "Я не фанат VAR. Я скептически относился к ее введению. Сейчас я могу сказать, что результат мне не нравится. Решение должен принимать арбитр в поле, а не человек в Лондоне, Берлине или еще где-то".