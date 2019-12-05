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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-prigozhin-ne-smirilsya-s-zhiznyu-bez-valerii.html" target="_blank">Пригожин не смирился с жизнью без Валерии</a> - Иосиф Пригожин и Валерия неразлучны на протяжении уже многих лет: пара вместе и работает и отдыхает. Музыкальный продюсер высказал свое отношение к гостевому браку.