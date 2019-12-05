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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-proxor-shalyapin-s-larisoj-kopenkinoj-o-surrogatnom-materinstve-revnosti-i-chernom-piare.html" target="_blank">Прохор Шаляпин с Ларисой Копенкиной: о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре</a> - Прохор Шаляпин и его экс-супруга Лариса Копенкина появились вместе на светском мероприятии. Бывшие возлюбленные раскрыли интересные подробности в беседе с корреспондентом Дни.ру – о суррогатном материнстве, ревности Виталины Цымбалюк-Романовской и черном пиаре. Также они взвесили шансы на возобновление своего бурного романа.