Россия всегда последовательно выступала против милитаризации космоса, однако сейчас Соединенные Штаты рассматривают безвоздушное пространство как поле боя, активно формируют собственные космические силы и уже проводят подготовительные мероприятия, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи.

Россия всегда последовательно выступала против милитаризации космоса, однако сейчас Соединенные Штаты рассматривают безвоздушное пространство как поле боя, активно формируют собственные космические силы и уже проводят подготовительные мероприятия, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи.Поэтому Москва должна укреплять свою спутниковую группировку и ракетно-космическую отрасль, добавил российский лидер в эфире телеканал "Россия 24". Так, например, расширились возможности спутникового элемента комплекса предупреждения о ракетном нападении. Космические аппараты способны своевременно обнаружить старты баллистических ракет как с вражеских баз, так и из океана.Помимо прочего, на геостационарной орбите полностью развернута система высокоскоростной спутниковой связи.Особого внимания заслуживают отечественные комплексы радиоэлектронной борьбы. Так, Владимир Путин рассказал, что российская оборонная промышленность разработала свыше 20 новых систем, которые превосходят зарубежные аналоги. Важно учитывать опыт применения РЭБ в реальных конфликтах, считает президент, как это было в ходе операции в Сирии.