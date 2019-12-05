В Прямом эфире разбираются в драме семьи из Подмосковья. 44-летняя Светлана Сковпень утверждает, что бывший муж Валерий Буслов несколько лет – после того, как у него появилась любовница, — травил ее психотропными препаратами, которые подливал в чай.

В "Прямом эфире" разбираются в драме семьи из Подмосковья. 44-летняя Светлана Сковпень утверждает, что бывший муж Валерий Буслов несколько лет – после того, как у него появилась любовница, — травил ее психотропными препаратами, которые подливал в чай.Кроме того, как рассказывает женщина, однажды случайной жертвой стала и их 14-летняя дочь. После того, как она выпила предназначенный матери чай, девочке стало плохо, и ее госпитализировали в состоянии комы.Цель бывшего мужа, считает Светлана, — довести ее до состояния, когда она будет признана невменяемой и вместе с любовницей целиком завладеть домом, который был построен на деньги ее родителей.Светлана с дочерью уже два года скитается по друзьям и знакомым – бывший муж выставил ее из дома, где теперь живет с другой женщиной.Валерий же обвиняет Светлану во лжи – уверяет, что никого не травил и не выгонял из дома. По его словам, бывшая жена добровольно съехала с дочерью, а теперь хочет лишить его недвижимости и не дает спокойно жить с новой любимой женщиной.Кроме того, он ставит в "вину" Светлане то, что она залезла в его телефон и прочла переписку с любовницей. По его словам, если бы этого не было, то отношения с новой пассией так и остались бы мимолетным романом.Светлана, со своей стороны, говорит, что в телефон экс-супруга она залезла только через несколько месяцев после того, как Валерий стал проявлять агрессию, и она заподозрила его в том, что тот подсыпает ей в чай запрещенные вещества.Она уверяет, что раньше была очень спокойной, а с того времени, действительно, стала то заторможенной, то нервной.Тогда же она на всякий случай записала на диктофон сказанные несколько раз фразы Валерия, когда он "заботливо" предлагал ей выпить чай.Почему новая женщина Валерия ведет себя в доме, построенном на деньги Светланы, как полноправная хозяйка? Почему нельзя его продать, а деньги поделить? Действительно ли Валерий подсыпал Светлане в чай запрещенные вещества? И как объясняет случившийся у дочери приступ?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".