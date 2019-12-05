Цель мероприятия – пресечение фактов перевозки детей в транспортных средствах с нарушением ПДД.

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывает, что зачастую причиной полученных детьми при ДТП травм становится игнорирование взрослыми требований ПДД, обязывающих использовать специальные детские удерживающие устройства и ремни безопасности. С целью выявления и пресечения подобных правонарушений в рамках пропагандисткой кампании «Родительский патруль» сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие.Зачастую родители, спеша на работу, безответственно относятся к безопасности перевозки своих детей. В связи с этим, в утренние часы группа нарядов Госавтоинспекции несла службу вблизи образовательных учреждений.Госавтоинспекторы проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились юные пассажиры. Стоит отметить, что большинство водителей соблюдают требования ПДД. Однако, остаются и те, кто их игнорирует.В ходе рейда один автолюбитель быль привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.Госавтоинспекция призывает всех соблюдать положения Правил дорожного движения по использованию ремней безопасности и напоминает, что несоблюдение требований перевозки детей влечет не только наложение административного штрафа в размере 3000 рублей, но и может стоить здоровья и жизни ребенка!