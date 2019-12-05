Ирина Слуцкая дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему тщательно скрывала беременность, и показала новорожденного малыша. Шоумен Борис Корчевников преподнес крошке необычный подарок.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-rodivshaya-irina-sluckaya-pokazala-tretego-rebenka.html" target="_blank">Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка</a> - Ирина Слуцкая дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему тщательно скрывала беременность, и показала новорожденного малыша. Шоумен Борис Корчевников преподнес крошке необычный подарок.
[url=https://33live.ru/novosti/05-12-2019-rodivshaya-irina-sluckaya-pokazala-tretego-rebenka.html]Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка[/url] - Ирина Слуцкая дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему тщательно скрывала беременность, и показала новорожденного малыша. Шоумен Борис Корчевников преподнес крошке необычный подарок.