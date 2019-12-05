Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелейшие травмы во время выступления на международном турнире в Риге. Ее тренер Елена Кустова винит в произошедшем организаторов мероприятия. Момент крушения надежд сняли на видео.

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелейшие травмы во время выступления на международном турнире в Риге. Ее тренер Елена Кустова винит в произошедшем организаторов мероприятия. Момент крушения надежд сняли на видео.Сам инцидент произошел еще 24 ноября на втором Международном турнире по воздушной гимнастике (International Air Athletics Championship), когда спортсменка выступала на снаряде "Воздушное полотно"."В ее номере не было опасных трюков и обрывов. Женя выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента "Скольжение" на соединенных полотнах снаряд оборвался, и спортсменка упала вместе со снарядом на маты", — рассказала Кустова.Вину она возложила на сотрудников организации ФВАР, которые неправильно установили подвес на высоте восьми метров. По словам тренера, на площадке не было фельдшеров, а медсестра не могла оказать никакой помощи. В итоге в больнице у 30-летней Евгении диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, отсутствует чувствительность в ногах. Ее прооперировали, а 1 декабря доставили в Москву, однако реабилитация платная.Страховая компания частично оплатила операцию и транспортировку из Риги, дальнейшее лечение страховка не покрывает."Самостоятельно двигаться не могу. Длительное время придется провести в горизонтальном положении, предстоит долгая реабилитация. Врачи пока не могут дать никаких точных прогнозов. В любом случае нужно время, много месяцев реабилитации. Заведено уголовное дело", — написала сама гимнастка, до инцидента работавшая фитнес-тренером.