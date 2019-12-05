Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем впервые обвинил Болгарию в сознательном торможении Турецкого потока, часть которого проходит по территории этой страны.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем президент России Владимир Путин сообщил, что укладка труб на стройке продолжения "Турецкого потока" по сербской территории будет закончена с ближайшие недели, передает телеканал "Россия 24".Тема энергетики стала одной из главных на переговорах в Сочи. Укладка труб ветки газопровода "Турецкий поток" в этой стране скоро завершится, а мощность подземного хранилища топлива увеличится больше чем в два с половиной раза.По словам Путина, мощности по хранению газа в Сербии увеличат с нынешних 750 миллионов кубометров до 2 миллиардов, что поспособствует энергобезопасности и Сербии, и Европы.При этом российский президент заверил сербского коллегу, что его страна будет получать газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины, транзитный контракт между которыми истекает в конце 2019 года. Россия настаивала на пакетном решении "транзитного вопроса" - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину — однако прогресса в переговорах достигнуто не было.Коснулся Владимир Путин и других участников "Турецкого потока", а именно Болгарии, по территории которой проходит часть строящегося газопровода. Президент России впервые открыто обвинил эту страну в сознательном торможении проекта и пригрозил альтернативными решениями."Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории, — заявил Путин. — Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы".