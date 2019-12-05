Бумажные проездные доживают последние дни

С 1 января 2020 года во Владимире больше не будут продавать социальные «бумажные» проездные. Им на смену полностью придут льготные транспортные карты, сообщает администрация города Владимира.Проезд по льготной транспортной карте будет осуществляться на всех троллейбусах, а также автобусах с пометкой «C». Получить её можно бесплатно в офисе ООО «Владикард» по адресу: г. Владимир, ул.Мира, д. 34, пом. 213., а также в филиалах многофункционального центра предоставления услуг по адресам:Октябрьский пр-кт, 14,Суздальский пр-кт, 26,мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 8-а.В дальнейшем, чтобы пользоваться транспортной картой, её необходимо будет ежемесячно пополнять на сумму, равную стоимости «бумажного» проездного. Сделать это можно будет в любом киоске АО «Роспечать».