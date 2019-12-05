Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился в Риге. Динамо принимало Северсталь из Череповца и проиграло с результатом 0:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился в Риге. "Динамо" принимало "Северсталь" из Череповца и проиграло с результатом 0:1.Единственная шайба была заброшена на предпоследней, 59 минуте основного времени. Отличился нападающий гостей Богдан Якимов."Северсталь" набрала 29 очков и занимает 10 место в Западной конференции. У рижан 27 очков и 11 позиция.