Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования признано официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области.

Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования признано официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал начальник СУ Следственного комитета России по Белгородской области Станислав Захаров.По его словам, следствие пришло к выводу что взрыв в жилом доме вечером 3 декабря 2019 года, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, произошел в результате повреждения газового оборудования в квартире на первом этаже.Здание, в котором было прописано 24 человека, но фактически проживало еще десять человек, согласно заключению комиссии, после взрыва не подлежит восстановлению. Жильцам в 2020 году выделят новые квартиры. Семье погибшего власти региона выплатят миллион рублей, остальным обитателям дома – по 500 тысяч рублей за потерю имущества, сообщает ТАСС.