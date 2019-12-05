Бывшая домработница солиста группы Корни Алексея Кабанова Елена Федюкова обратилась в редакцию шоу На самом деле на Первом канале. По словам москвички, артист несколько раз ударил ее, а после насильно удерживал в доме.

Бывшая домработница солиста группы "Корни" Алексея Кабанова ЕленаФедюкова обратилась в редакцию шоу "На самом деле" на Первом канале. По словам москвички, артист несколько раз ударил ее, а после насильно удерживал в доме.По словамЕлены Федюковой, 13 ноября певец жестоко избил ее, а после на трое суток запер водной из комнат дома. Якобы Алексей Кабанов держал ее без еды и воды.Когда Елена вышла из заточения, она сразу обратилась к медикам и сняла побои."Ударил меня в лицо с правой стороны. Это было не раз. Былотри удара как минимум. Я упала на пол, а дальше он ударил меня в районе поясницы.Он сложил кулак и бил как мужик мужика. Если какой-то был бы повод. Я слабая женщиная не могла дать ему отпор. Потом я не ожидала этого всего", – рассказала героинясегодняшнего выпуска "На самом деле".Федюкова полагает, что артист не выпускал ее из помещения,чтобы она не смогла заявить на него в полицию. Якобы для таких случаев артисторганизовал на территории особняка что-то наподобие карцера.Все, что происходило с Еленой, тайно снимала на телефондругая домработница Анжелика Жданова. Видео с кадрами избиения Федюковапредоставила сотрудникам редакции. Теперь москвичка требует отэкс-работодателя миллион рублей в качестве компенсации и публичных извинений.Алексей Кабанов обвинения бывшей домработницы отрицает. Он уверил присутствующих на съемочной площадке шоу, что его оклеветали. Алексей не смогвнятно прокомментировать кадры, на которых он запирает Елену в одной из комнат, но еще раз отметил, что и пальцем не трогал женщину.Эксперты программы несколько раз пересмотревпредоставленные Федюковой записи, заметили на них некоторую странность. Кадрысделаны без звука, поэтому происходящее на них можно расценить двояко, также оказалось, что момент удара Алексеем Елены в объектив не попал. Этонасторожило специалистов. Сомнения спецов подтвердили результаты детектора лжи.Полиграф зафиксировал ложь в заявлениях Елены Федюковой.