В центре Калуги фура не пропустила легковую машину. Произошло столкновение, после чего грузовик потерял управление и снес добрый десяток припаркованных машин.

В центре Калуги фура не пропустила машину марки Toyota. Произошло столкновение, грузовик потерял управление, тащил перед собой сбитую легковушку, пока не остановился, и снес добрый десяток припаркованных машин.Инцидент произошел в среду, 4 ноября, на перекрестке улиц Марат и Достоевского. Авария произошла, когда фура не двигалась по второстепенной дороге и намеревалась пересечь главную, однако ее траекторию изменил серый седан, водитель которого не ожидал появления грузовика.Прежде чем остановиться, грузовик снес целый ряд припаркованных автомобилей — ГТРК "Калуга" сообщает о десяти машинах.В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Toyota. О тяжести и характере полученных им травм не сообщается.