Съемочную группу ВГТРК силой выставили со стройплощадки в центре Москвы, где в среду начался снос здания киноцентра Соловей. Журналисты сопровождали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который приехал проинспектировать работу бригады, демонтирующей один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе.

Съемочную группу ВГТРК силой выставили со стройплощадки в центре Москвы, где в среду начался снос здания киноцентра "Соловей". Журналисты сопровождали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который приехал проинспектировать работу бригады, демонтирующей один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе.На представленных кадрах видно, что охранники намеренно мешали оператору телеканала "Россия", а потом попытались силой отобрать у него камеру, требуя прекратить съемку. Предупреждения об уголовной ответственности они пропустили мимо ушей.В итоге съемочную группу силой выставили за забор, тогда как Сергей Митрохин остался наедине разбираться с документами, разрешающими собственнику сносить здание.Сегодня же на стройплощадку на Красной Пресне выезжали пожарные, поскольку прохожие сообщили о дыме за забором. Информации о возгорании не поступало.По словам гендиректора АО "Киноцентр" Сергея Черкашина, снос здания планируется завершить до марта 2020 года.Ранее в открытом письме владелец киноцентра Вадим Меркин сообщил, что является собственником с 2007 года и изначально планировал снести это здание, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности. Он подчеркнул, что в новом здании площадь кинозалов увеличится более чем в два раза — до 3,5 тысячи квадратных метров, и целый этаж здания будет отдан под социальные проекты.