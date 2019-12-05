Известный политик озвучил конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, Киев примут в организацию после реализации инициативы президента Владимира Зеленского о свободном рынке земли.
Известный политик озвучил конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, Киев примут в организацию после реализации инициативы президента Владимира Зеленского о свободном рынке земли.
Украину возьмут в НАТО после того, как миллионы гектаров
земли будут проданы в руки иностранцам. Об этом в эфире оппозиционного
телеканала NewsOne заявил бывший глава Харьковской области Михаил Добкин.
Подавать заявку для членства в Альянсе Киеву не придется.
"Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", – горько заметил
политик.
Добкин призвал Зеленского отложить окончательное принятие
законопроекта на год. За это время документ нужно проработать с экспертами,
считает он.
Законопроект об открытом рынке земли был инициирован
президентом. В середине ноября Верховная рада одобрила документ в первом
чтении. Планируется, что с молотка в частные руки уйдут несколько десятков
миллионов гектаров черноземов. Больше всего украинцы опасаются продажи земель
иностранцам.
Сделать все для членства в НАТО
призывает Петр Порошенко. На днях экс-президент предложил Верховной раде
рассмотреть заявление о первоочередных шагах по вступлению в альянс.
Всерьез о членстве Киева в военном блоке заговорили
после первого Майдана, когда к власти пришел прозападный президент Виктор
Ющенко. При Викторе Януковиче переговоры с НАТО были приостановлены и вновь
активизированы при Петре Порошенко. вскоре после вступления
в должность объявил, что продолжит внешнюю политику предшественника.