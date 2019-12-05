Известный политик озвучил конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, Киев примут в организацию после реализации инициативы президента Владимира Зеленского о свободном рынке земли.

Известный политик озвучил конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, Киев примут в организацию после реализации инициативы президента Владимира Зеленского о свободном рынке земли.Украину возьмут в НАТО после того, как миллионы гектаровземли будут проданы в руки иностранцам. Об этом в эфире оппозиционноготелеканала NewsOne заявил бывший глава Харьковской области Михаил Добкин.Подавать заявку для членства в Альянсе Киеву не придется."Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", – горько заметилполитик.Добкин призвал Зеленского отложить окончательное принятиезаконопроекта на год. За это время документ нужно проработать с экспертами,считает он.Законопроект об открытом рынке земли был инициированпрезидентом. В середине ноября Верховная рада одобрила документ в первомчтении. Планируется, что с молотка в частные руки уйдут несколько десятковмиллионов гектаров черноземов. Больше всего украинцы опасаются продажи земельиностранцам.Сделать все для членства в НАТОпризывает Петр Порошенко. На днях экс-президент предложил Верховной радерассмотреть заявление о первоочередных шагах по вступлению в альянс.Всерьез о членстве Киева в военном блоке заговорилипосле первого Майдана, когда к власти пришел прозападный президент ВикторЮщенко. При Викторе Януковиче переговоры с НАТО были приостановлены и вновьактивизированы при Петре Порошенко. вскоре после вступленияв должность объявил, что продолжит внешнюю политику предшественника.