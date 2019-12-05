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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-stalo-izvestno-o-svadbe-dzhigurdy-i-anisinoj-vo-francii.html" target="_blank">Стало известно о свадьбе Джигурды и Анисиной во Франции</a> - Оформив развод, Никита Джигурда и Марина Анисина так и живут вместе, воспитывая сына и дочь. А теперь сам экстравагантный актер объявил о свадьбе с прославленной фигуристкой.