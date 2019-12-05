Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов с некоторых
пор сидит без работы. Спортсмен зарабатывает на жизнь как придется.
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов с некоторых
пор сидит без работы. Спортсмен зарабатывает на жизнь как придется.
Уже четыре месяца прошло после увольнения Дмитрия Тарасова
из "Локомотива". Футбольные клубы не спешат приглашать к сотрудничеству, припрятанные
на черный день деньги на счетах постепенно испаряются, поэтому звезда спорта
по максиму использует довольно раскрученные соцсети для заработка.
В "Инстаграм" Дмитрия Тарасова появилось много рекламы. Ежедневно
футболист рассказывает о том, в каких заведениях бывал, какую одежду носит и
где тренируется.
Подписчики, устав от "впаривания" товаров и услуг, даже подшучивают над спортсменом. Например,
снимок, на котором Дмитрий пробует стейк и картошку фри в ресторане, многие
пользователи Сети высмеяли. Звезду упрекали, дескать, его кормят за пиар.
"Вас взяли на работу? Вы
же везде пишите нет денег.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы уже начали питаться за рекламу 🤦♀️,может вам денюшку скинуть на пирожок 😢", "Теперь Вы зарабатываете и питаетесь за счет
рекламы😂", "В футбольные клубы не зовут?", "В Футбик собираешься возвращаться? Или в блогеры подался?", "реклама за еду😁 че все Так плохо😪", "Кушаешь за рекламу", "Тебя наверное кормят бесплатно в этих ресторанах за бартер?" -
не унимались язвительные комментаторы.
5 Дек 2019 в 4:09 PST
Отметим, что сейчас действительно не до ресторанов и красивой жизни. Необходимо кормить и одевать беременную жену модель Анастасию Костенко и маленькую наследницу, также ежемесячно
платить алименты дочери от первого брака. Содержание огромного дома, судя по всему,
звезде тоже обходится в копеечку. От безденежья даже пересел на
метро. Конечно, спортсмен рассказал, что спустился в подземку из-за пробок,
однако обывателям это оправдание показалось неубедительным.