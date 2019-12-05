Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов с некоторых пор сидит без работы. Спортсмен зарабатывает на жизнь как придется.

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов с некоторыхпор сидит без работы. Спортсмен зарабатывает на жизнь как придется.Уже четыре месяца прошло после увольнения Дмитрия Тарасоваиз "Локомотива". Футбольные клубы не спешат приглашать к сотрудничеству, припрятанныена черный день деньги на счетах постепенно испаряются, поэтому звезда спортапо максиму использует довольно раскрученные соцсети для заработка.В "Инстаграм" Дмитрия Тарасова появилось много рекламы. Ежедневнофутболист рассказывает о том, в каких заведениях бывал, какую одежду носит игде тренируется.Подписчики, устав от "впаривания" товаров и услуг, даже подшучивают над спортсменом. Например,снимок, на котором Дмитрий пробует стейк и картошку фри в ресторане, многиепользователи Сети высмеяли. Звезду упрекали, дескать, его кормят за пиар."Вас взяли на работу? Выже везде пишите нет денег.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы уже начали питаться за рекламу 🤦‍♀️,может вам денюшку скинуть на пирожок 😢", "Теперь Вы зарабатываете и питаетесь за счетрекламы😂", "В футбольные клубы не зовут?", "В Футбик собираешься возвращаться? Или в блогеры подался?", "реклама за еду😁 че все Так плохо😪", "Кушаешь за рекламу", "Тебя наверное кормят бесплатно в этих ресторанах за бартер?" -не унимались язвительные комментаторы.5 Дек 2019 в 4:09 PSTОтметим, что сейчас действительно не до ресторанов и красивой жизни. Необходимо кормить и одевать беременную жену модель Анастасию Костенко и маленькую наследницу, также ежемесячноплатить алименты дочери от первого брака. Содержание огромного дома, судя по всему,звезде тоже обходится в копеечку. От безденежья даже пересел наметро. Конечно, спортсмен рассказал, что спустился в подземку из-за пробок,однако обывателям это оправдание показалось неубедительным.