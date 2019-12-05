Городская администрация обещает открыть его в кратчайшие сроки

Арбитражный суд Владимирской области обязал строительную компанию ООО «ВТУС» ввести детский сад №9 в микрорайоне Юрьевец в эксплуатацию и передать право собственности над объектом в Администрацию города Владимира, сообщает Зебра ТВ.В 2007 году мэрия отдала в аренду строительной фирме земельные участки для комплексного освоения квартала №7. ООО «ВТУС» обязалась построить в том районе не только жилые дома, но и детский сад на 190 мест. Построив садик, компания отказалась безвозмездно отдавать его городу и мэрии пришлось обратиться в суд.По решению Арбитражного суда Владимирской области, ООО «ВТУС» должны ввести садик в эксплуатацию в течение 10 дней и передать соответствующее заявление в администрацию. После этого у строительной компании будет 5 дней на то, чтобы перевести детский сад №9 в муниципальную собственность.Для садика уже утверждено расписание, а также предусмотрено финансирование. В городской администрации обещают открыть его в кратчайшие сроки.