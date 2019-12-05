Под Переславлем-Залесским жители села Берендеево неделю ходили мимо истекающей кровью собаки. Никто даже не пытался спасти животное от мук или наказать живодера. Сначала мы подумали, что ..

Под Переславлем-Залесским жители села Берендеево неделю ходили мимо истекающей кровью собаки. Никто даже не пытался спасти животное от мук или наказать живодера."Сначала мы подумали, что на собаку напал зверь. Но зверь не может душить с такой силой, чтобы у жертвы полопались все капилляры в глазах!",– рассказала подобравшая еле-живую собаку зоозащитница. "Дни.ру" не публикует подробности о травмах, которые получила собака, однако c душераздирающими данными в полном объеме можно ознакомиться в материале . "Человек, который нанес такие травмы собаке, нездоров! Это просто психопат, даже страшно!", – поведала спасшая животное россиянка.